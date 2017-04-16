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Грозу, мокрый снег и похолодание прогнозируют на территории Алтайского края в воскресенье, 16 апреля.

Днем на большей части края ожидается дождь, в южных районах возможна гроза, сообщает региональный Гидрометцентр. Днем по краю +13…+18 градусов.

Ветер 9-14 метров в секунду, местами по югу порывы до 17-22 метров.

В Барнауле прогнозируются осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. Днем в краевой столице ожидается +8…+10 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер до 14 метров в секунду.