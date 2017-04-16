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Недостроенное здание, которое можно использовать в качестве мини-гостиницы или спортивного комплекса, выставили на продажу в Барнауле, сообщает "Недвижимость Алтая".

Строение площадью 510 квадратных метров имеет три этажа и расположено в роще в районе Новосиликатный. Здание по документам оформлено как "пельменная". Недвижимость находится на участке 27 соток. Рядом располагается лес и футбольное поле.

Работы на объекте выполнены на 70%.

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Цена здания 7,8 миллиона рублей, а в случае обмена на коммерческую недвижимость, автомобили, квартиры – 9 миллионов рублей.

