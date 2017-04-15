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Омский "Форт Боярд": показываем, как дети добираются до школы по забору

, ИА "Амител"
Залитый водой тротуар можно обойти лишь по забору или по проезжей части

Фото: vk.com

Омским школьникам приходится обходить лужи по пути в учебное заведение по забору. Соответствующий ролик появился в группе Омск Live в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что каждый день проявляют ловкость дети, живущие в домах по Бульвару Архитекторов. На тротуаре, как видно в ролике, разлилась огромная лужа, которую невозможно обойти. В итоге детям приходится обходить участок либо по забору, либо по проезжей части.

Отметим, что длина участка, который школьники преодолевают карабкаясь наперевес с рюкзаками, составляет несколько десятков метров.

Местные жители уже прозвали ситуацию "Форт Боярд по-омски" в честь известной игры, а также наложили на видеоряд соответствующую музыку.

Также жители города сомневаются, специально или вынужденно младшеклассники карабкаются по забору. Омичи переживают, что с детьми может случиться беда, и считают, что на происходящее должны обратить внимание надзорные ведомства.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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