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Новости

ИГ заявило об отсутствии потерь в результате авиаудара США в Афганистане

, ИА "Амител"
По данным подконтрольного боевикам агентства, в рядах ИГ нет ни убитых, ни раненых

Фото: nationmultimedia.com

Боевики из террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) заявили в пятницу, 14 апреля, что не понесли потерь от авиаудара Соединенных Штатов, который был нанесен по их позициям в Афганистане с применением сверхмощной неядерной бомбы, известной также как "мать всех бомб". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

В сообщениях они приводят данные подконтрольного террористам агентства Amaq, согласно которому в рядах боевиков после взрыва нет ни раненых, ни убитых.

При этом власти Афганистана ранее сообщали, что, по их информации, в результате авиаудара были ликвидированы не менее 36 боевиков. Также в Минобороны страны заявили, что не получали данных о жертвах среди мирного населения.

 

Напомним, Штаты в четверг, 13 апреля, применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу. Удар был нанесен по тоннелям и пещерам, которые использовали террористы для скрытного перемещения.ф

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.04.2017 14:35
- гость -

Рабинович стрельнул, Стрельнул - промахнулся, И попал немножечко в меня....

0  0
15.04.2017 15:50
- гость -

А наши как бомбили? Как не стрельнут, так штаб или нефтезавод. Учиться ещё пиндосам у наших и учиться!

0  0
15.04.2017 17:26
- гость -

15:50, вполне возможно, что в США показали как эта бомба уничтожает тысячи илиловцев.

0  0
15.04.2017 17:35
- гость -

Одна луна...Две луны....Ни одной!(с)"Весна"

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