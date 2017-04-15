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Боевики из террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) заявили в пятницу, 14 апреля, что не понесли потерь от авиаудара Соединенных Штатов, который был нанесен по их позициям в Афганистане с применением сверхмощной неядерной бомбы, известной также как "мать всех бомб". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

В сообщениях они приводят данные подконтрольного террористам агентства Amaq, согласно которому в рядах боевиков после взрыва нет ни раненых, ни убитых.

При этом власти Афганистана ранее сообщали, что, по их информации, в результате авиаудара были ликвидированы не менее 36 боевиков. Также в Минобороны страны заявили, что не получали данных о жертвах среди мирного населения.

Напомним, Штаты в четверг, 13 апреля, применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу. Удар был нанесен по тоннелям и пещерам, которые использовали террористы для скрытного перемещения.ф