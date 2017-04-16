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Главный религиозный праздник — Воскресение Христово — отмечают 16 апреля православные христиане.

Центральное ночное богослужение в Алтайском крае состоялось в Димитриевском храме. По традиции, ночное богослужение началось с Крестного хода. Затем священнослужители и прихожане продолжили службу в стенах собора. Ночные службы состоялись и в других православных церквях Алтайского края.

В течение дня пасхальные богослужения продолжатся. Также отметим, что в Барнаул на Пасху доставят Благодатный огонь, который ежегодно сходит в Иерусалиме в Храме Гроба Господня. Огонь привезут в столичный аэропорт Внуково, а затем в специальных колбах его отправят по всем епархиям и митрополиям страны.

Отметим и то, что предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в кануне Пасхи обратился к верующим с посланием.

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"Воскресение Господа Иисуса — главное содержание христианского послания миру. Только благодаря Голгофской жертве, неразрывно соединенной со славным Воскресением, обретают смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные к Источнику всякого блага", — отметил глава РПЦ.

"Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на всех верных чад Его…Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником Воскресения Иисуса Христа…Воистину воскресе Христос", — сказал патриарх в своем обращении.