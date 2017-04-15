Фото: vk.com/mass54

28-летняя жительница Новосибирска решила совершить самоубийство, спрыгнув с трубы в овраг в районе ГБШ, сообщается в группе спасателей МАСС во "ВКонтакте".

Инцидент произошел утром в субботу, 15 апреля. Очевидец по телефону сообщил, что девушка находится в неадекватном состоянии и угрожает покончить с собой.

Прибывшие на место спасатели долго уговаривали девушку не сводить счеты с жизнью, однако она оставалась непреклонна. Тогда сотрудникам МАСС пришлось применить силовой прием, а затем спустить девушку вниз при помощи альпинистского снаряжения. После этого ее передали медикам.

Спасатели предполагают, что девушка, вероятно, была в состоянии наркотического опьянения.

На опубликованных кадрах можно услышать, как сибирячка нелестно отзывается о своем молодом человеке.