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Смертельное ДТП с участием пешехода и автомобиля Nissan X-TRAIL произошло в Барнауле в субботу, 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Прибывшие на место полицейские установили, что наезд на пешехода произошел в 12:43 на улице Северо-Западной в районе дома №29. Уточняется, что 34-летний водитель за рулем иномарки ехал со стороны улицы 80-й Гвардейской Дивизии в сторону проспекта Ленина и сбил 31-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть перед близко двигающимся транспортом рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате аварии пострадавший скончался от полученных травм на месте ЧП.

По факту ДТП полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.