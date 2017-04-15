Фото: stat.mil.ru
Новая гиперзвуковая противокорабельная ракета РФ "Циркон" на испытаниях достигла восьми скоростей звука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Он отметил, что на испытаниях была подтверждена скорость ракеты на марше в 8 Махов (число, которое учитывает зависимость величины скорости звука от высоты полета — прим. ред.)". При этом собеседник агентства не уточнил, когда и с какой платформы проводился запуск ракеты.
Также источник добавил, что "Циркон" можно запускать из универсальных пусковых установок 3С14, которые используют для ракет "Калибр" и "Оникс".
Официального подтверждения данных у агентства нет.
Ранее иные источники в ОПК сообщали, что в 2017 "Циркон" проходит государственные испытания.
После принятия на вооружение ракета, в том числе, пополнит боекомплекты тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".
Согласно открытой информации, дальность стрельбы "Цирконом" составляет порядка 400 километров, а максимальная скорость ракеты указывается в районе 4-6 Махов.
Комментарии
удивительно, как в этой стране, слитой руководством заокеанским хозяевам, с разорванной в клочья экономикой, голодающим нищим населением, ворами вывезшими все подчистую, умудряютЦа делать такое высокотехнологичное оружие способное повергнуть в трепет мирового гегемона! ась? давайте метадисты однострочечные из овальный фонд, дуйтесь, доказывайте что изделие из резины и летать не могет! ха-ха!
дед, всё бы хорошо, но вот к примеру СССРовская 51Т6 развивала скорость 7.5 звуковых. Очень сомнительный успех за 37 лет.
Почему сомнительный при падении всего?
Очередная победа российской военной науки перед Советской?