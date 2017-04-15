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Новая гиперзвуковая противокорабельная ракета РФ "Циркон" на испытаниях достигла восьми скоростей звука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он отметил, что на испытаниях была подтверждена скорость ракеты на марше в 8 Махов (число, которое учитывает зависимость величины скорости звука от высоты полета — прим. ред.)". При этом собеседник агентства не уточнил, когда и с какой платформы проводился запуск ракеты.

Также источник добавил, что "Циркон" можно запускать из универсальных пусковых установок 3С14, которые используют для ракет "Калибр" и "Оникс".

Официального подтверждения данных у агентства нет.

Ранее иные источники в ОПК сообщали, что в 2017 "Циркон" проходит государственные испытания.

После принятия на вооружение ракета, в том числе, пополнит боекомплекты тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".

Согласно открытой информации, дальность стрельбы "Цирконом" составляет порядка 400 километров, а максимальная скорость ракеты указывается в районе 4-6 Махов.