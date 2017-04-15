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Новосибирские следователи предъявили окончательное обвинение 52-летнему жителю города Евгению Чуплинскому в убийствах 19 женщин, которые были совершены десять лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области.

В сообщении сказано, что после того, как участники уголовного судопроизводства полностью ознакомятся с материалам дела, его направят для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что Чуплинского арестовали 23 апреля минувшего года. Изначально ему предъявили обвинение в 17 убийствах, однако затем были установлены еще две жертвы. По данным следствия, обвиняемый совершал убийства в период с осени 1998 по июль 2005 года. Мужчина пользовался интимными услугами потерпевших, которым было от 18 до 31 года, после чего расправлялся с ними. С целью сокрытия преступлений новосибирец расчленял тела, а останки жертв оставлял в разных районах Новосибирска и его окрестностей.

Обстоятельства убийств вызывали сомнения в психической вменяемости мужчины, поэтому в рамках уголовного дела был назначен и проведен ряд психолого- психиатрических экспертиз. В январе специалисты Центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского в Москве признали Чуплинского вменяемым. Затем его этапировали в Новосибирск, где он по решению суда находится в СИЗО. В ведомстве отметили, что мужчина не признал свою вину в совершении убийств, однако ранее давал признательные показания о совершении всех инкриминированных ему преступлений.

Следствие отмечает, что на раскрытие преступления потребовалось порядка десяти лет. Во время отработки разных версий на причастность к совершению преступлений правоохранители проверили свыше пяти тысяч мужчин, допросили более восьми тысяч свидетелей и провели свыше 300 экспертиз.