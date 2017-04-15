Фото: lizaalert.org

Волонтеры "Лиза алерт" начали поиски безвестно пропавшего 49-летнего жителя Бийска Евгения Розенкова, сообщается на форуме поискового отряда.

Местонахождение мужчины неизвестно с 10 апреля текущего года.

Рост пропавшего 170 сантиметров, он худощавого телосложения, лысый и со светло-серыми глазами.

Розенков был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, водолазку в сине-красную полоску, темно-синие спортивные штаны и белые кроссовки. На голове мужчины была красная бейсболка.

Всех, кто располагает информацией о бийчанине, просят обращаться по телефонам: 02 (102) или 8-800-700-54-52.