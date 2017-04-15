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Дезертировавший в 2013 году из сирийской армии генерал Захер ас-Сакат утверждает, что власти Сирии скрыли от ОЗХО несколько сотен тонн химоружия. При этом никаких доказательств экс-военный не предоставил, а в Сирии он не появлялся уже свыше трех лет, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Британское издание отмечает, что ас-Сакат до 2013 года командовал подразделением по химоружию в пятой дивизии сирийской армии. В марте 2013 года генерал дезертировал, однако сохранил контакты с официальными лицами в Сирии.

По словам экс-генерала, режим президента Башара Асада признал наличие лишь 1,3 тысячи тонн оружия, однако в реальности его было почти в два раза больше — не менее 2 тысяч тон.

Генерал добавил, что нераскрытые запасы химоружия включают в себя несколько сотен зарина, прекурсоры, авиационные бомбы, которые могут нести химические заряды и химические боеголовки для ракет типа "Скад". Тонны химических боеприпасов были вывезены в укрепленные пункты в горах неподалеку от Хомса и в прибрежный город Джабла у Тартуса.

Агентство напоминает, что ранее в МИД РФ называли обвинения стран Запада о сохранении Сирией химоружия голословными.

В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что слова ас-Саката простимулированы "либо кнутом, либо пряником", передает ТАСС. Он отметил, что цифра в 1,3 тысячу тонн была объявлена, и задался вопросом, почему знавший о якобы 2 тысячах тонн оружия генерал молчал три года.

"700 тонн — это немаленькая цифра, этот объем в пробирку от белого порошка не спрячешь", — добавил Лавров.