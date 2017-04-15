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30-летнего жителя Новосибирска Игоря Антонова признали виновным в краже денег с карты Сбербанка, передает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, весной 2015 года мужчина вытащил из мусорной корзины рядом с офисом ПАО Сбербанк чек, на котором были напечатаны идентификатор и пароль от входа в личный кабинет "Сбербанк Онлайн" неизвестного гражданина.

Когда Антонов вернулся домой, он ввел данные в систему и получил доступ к деньгам незнакомца.

19 апреля того же года новосибирец десять раз снял суммы по 3 тысячи рублей, украв таким образом 30 тысяч рублей с чужой банковской карты. Полученные незаконно деньги мужчина потратил на собственные нужды.

Во время предварительного расследования Антонов написал явку с повинной, его уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил обвиняемому два года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Приговор в законную силу еще не вступил.