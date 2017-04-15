Фото: nat-geo.ru

Синоптики прогнозируют дождь и грозу в Алтайском крае в воскресенье, 16 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Так, ночью местам в западных районах края пройдет дождь. Температура за окном составит 0...+5 градусов, а в западных районах — от 5 до 10 тепла. Днем на большей части территории также пройдет дождь, а в южных районах возможна гроза. Столбик термометра поднимется до +13...+18 градусов.

Ветер будет дуть южный, ночью от 4 до 9 метров в секунду, в западных районах он усилится до 12-17 метров, днем от 9 до 14 метров с порывами по югу до 17-22 метров.

В Барнауле ночью в этот день будет преимущественно без осадков, +2...+4 градуса тепла. Днем временами в краевой столице пройдет дождь, а воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Ветер в Барнауле будет дуть южный, ночью со скоростью 4-9 метров в секунду, а днем — от 9 до 14 метров.