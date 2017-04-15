Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Ледоход завершился в Барнауле. На данный момент на главной реке региона практически не осталось льдин.

Напомним, что подвижки льда в районе речного вокзала начались в понедельник, 10 апреля, а вечером в пятницу, 14 апреля, ледоход набрал полную силу.

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Портал Amic.ru подготовил видеовыдержку завершения явления, которое любят горожане. В ускоренном времени вы можете увидеть, как последние крупные льдины проплывают под Новым мостом, а поверхность Оби становится все чище.

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Добавим, что трансляцию ледохода ведет телеканал "Катунь 24".