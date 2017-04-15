Фото: vk.com/la_altay

Поиски пропавшего 14-летнего Игоря Панова завершились в Барнауле. Об этом сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт — Алтайски край" во "ВКонтакте".

"Найден. Жив", — гласит текст записи. Иных сведений о произошедшем нет.

Напомним, что местонахождение юного барнаульца было неизвестно с пятницы, 14 апреля.

Отметим, что также в субботу, 15 апреля, появилось сообщение о начале поисков без вести пропавшего с 10 апреля 49-летнего бийчанина Евгения Розенкова.

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