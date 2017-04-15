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Лавров усомнился в адекватности Турчинова после его слов о Донбассе

, ИА "Амител"
По словам главы МИД РФ, эти слова означают, что власти Украины не хотят выполнять минские договоренности

Фото: knia.ru

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в адекватности главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который ранее заявил о необходимости украинским военным "продвигаться на восток", передает РИА Новости.

Напомним, Турчинов заявил, что военным Укарины в Донбассе необходимо "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", при этом главным является "не проскочить границу". В ДНР отметили, что Турчинов является официальным лицом, а значит его слова — это свидетельство того, что Киев нарушает минские договоренности.

По словам Лаврова, "устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно". Министр отметил, что аналогичную угрожающую, воинствующую риторику применяли также украинский лидер Петр Порошенко, спикер Рады Андрей Парубий и иные деятели. "Это означает, что украинская сторона, украинское руководство не хочет выполнять минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности", — заявил глава МИД, напомнив, что без решения данных проблем Порошенко отказывается обсуждать политические процессы.

Лавров добавил, что заявление Турчинова означают отказ Киева выполнять ту часть минских соглашений, которая касается вопросов безопасности, и которую власти Украины считают приоритетной.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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