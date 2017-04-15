Фото: pravlife.org

Благодатный огонь сошел в Великую субботу, 15 апреля, перед православной Пасхой, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает ТАСС.

Огонь сходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, согласно преданию, похоронили Христа. Перед данным событием тысячи людей несколько часов молятся, добавляет агентство. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие подожгли свои свечи, после чего Благодатный огонь распространился по храму.

Лампадку поджег от патриаршего огня в том числе председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. К ночной пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла огонь доставят самолетом в московский аэропорт Внуково, после чего он попадет в храм Христа Спасителя. По традиции делегацию в аэропорту встретят верующие, которые развезут Благодатный огонь в храмы российской столицы, Подмосковья и других регионов страны.

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на месте распятия, погребения и воскрешения Иисуса. Данное место нашли посланцы римского императора Константина через три века после распятия. Ежегодно перед Пасхой здесь происходит чудо схождения Благодатного огня. Первыми загораются лампада и 33 свечи — по годам жизни Христа на Земле.

За всю историю никто не смог "разоблачить" чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многие попытки. Верующие считают, что если огонь когда-либо не сойдет, это будет ознаменованием наступления последних времен.