Фото: vk.com/barneos22

Пьяная женщина за рулем Toyota Corsa попыталась скрыться от инспекторов ДПС в Барнауле. Об этом сообщается в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Инцидент произошел днем в субботу, 15 апреля. Женщина ехала по Павловскому тракту, когда на нее обратили внимание стражи порядка. Они потребовали остановить машину, однако водитель проигнорировала их. Позже автомобиль обнаружили на Теплом рынке.

Подчеркивается, что женщина была пьяна, что доказало медосвидетельствование на месте: алкотестер показал 0,632 мг/л, что приблизительно равно 1,4 промилле и является "легкой степенью опьянения".

Отмечается, что в отношении женщины составили административный материл.