Фото: youtube.com

Леопард из Национального парка Крюгера в ЮАР дважды безуспешно попытался напасть на двух дикобразов. Видео атаки хищника-неудачника записал на видео очевидец, пишет Medialeaks.

На записи можно увидеть, как леопард крадется за дикобразами, а затем прыгает на первую из потенциальных жертв. В этот момент хищник получает укол в лапу и решает оставить дикобраза в покое.

Однако, как пишет портал, одного укола леопарду показалось мало, из-за чего он решил броситься на второго дикобраза. Очередная попытка тоже не увенчалась успехом, в результате чего хищнику пришлось вытаскивать множество иголок из лап и туловища.

"Это был первый раз, когда я вообще увидел дикобразов и сразу таким образом! У леопарда был однозначно не самый удачный день", — приводит издание слова оператора — Донована Пайкета.

Очевидец также добавил, что дикобразы не пострадали, а хищник, вытащив почти все иголки, скрылся в кустах.