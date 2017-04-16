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Возгорание частного жилого дома и надворных построек произошло в Тальменском районе в ночь на воскресенье, 16 апреля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:02. Через 12 минут пожар был локализован, еще через восемь минут ликвидирован.
На пожар выезжали пять сотрудников ГУ МЧС на двух единицах техники.
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