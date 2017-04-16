Фото: pixabay.com

Возгорание частного жилого дома и надворных построек произошло в Тальменском районе в ночь на воскресенье, 16 апреля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:02. Через 12 минут пожар был локализован, еще через восемь минут ликвидирован.

На пожар выезжали пять сотрудников ГУ МЧС на двух единицах техники.