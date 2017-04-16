Фото: transport.securitymedia.ru
Правоохранители нашли пропавшего ранее в Барнауле 14-летнего Игоря Панова, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что подросток жив и здоров. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении него не имеется.
Отметим, ранее подросток, который 14 апреля не вернулся домой, был объявлен в розыск.
Комментарии
Ну и слава Богу, что нашли!
А редактору надо найти учебник по русскому языку и повторить выделение запятыми причастных оборотов.
Амик щедр на неуместные знаки препинания.
16.04.2017 09:02 Nic
Это уже новый редактор, он еще только учится ошибаться. Бггг
Сплошные граммарнаци собрались. Тьфу на вас.
16.04.2017 09:13 - гость -
Ну афигеть грамм наци, в 2 предложениях 4 ошибки. И это официальный сайт. Чо опять работы много? Бу-го-га ))))