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Пропавший в Барнауле 14-летний подросток найден

, ИА "Амител"
14-летний Игорь Панов жив и здоров

Фото: transport.securitymedia.ru

Правоохранители нашли пропавшего ранее в Барнауле 14-летнего Игоря Панова, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что подросток жив и здоров. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении него не имеется.

Отметим, ранее подросток, который 14 апреля не вернулся домой, был объявлен в розыск.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.04.2017 09:02
Nic

Ну и слава Богу, что нашли!

А редактору надо найти учебник по русскому языку и повторить выделение запятыми причастных оборотов.

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16.04.2017 09:06
- гость -

Амик щедр на неуместные знаки препинания.

0  0
16.04.2017 09:08
- гость -

16.04.2017 09:02 Nic

Это уже новый редактор, он еще только учится ошибаться. Бггг

0  0
16.04.2017 09:13
- гость -

Сплошные граммарнаци собрались. Тьфу на вас.

0  0
16.04.2017 09:16
- гость -

16.04.2017 09:13 - гость -

Ну афигеть грамм наци, в 2 предложениях 4 ошибки. И это официальный сайт. Чо опять работы много? Бу-го-га ))))

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