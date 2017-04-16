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Правоохранители нашли, пропавшего ранее в Барнауле, 14-летнего Игоря Панова, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что подросток жив и здоров. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении него не имеется.

Отметим, ранее подросток, который 14 апреля не вернулся домой, был объявлен в розыск.