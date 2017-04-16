Фото: missrussia.ru

Жительница Свердловской области Полина Попова выиграла в финале "Мисс Россия-2017", сообщается на сайте конкурса.

Титул вице-мисс достался жительнице Москвы Ксении Александровой, а звание второй вице-мисс получила девушка из Башкирии Альбина Ахтямова.

Полине Попова получила в подарок корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, автомобиль и три миллиона рублей.

Теперь победительница конкурса сможет представлять нашу страну Полина на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".