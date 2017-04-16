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Тысячи человек вышли на улицы Нью-Йорка в субботу, 15 апреля, с требованием к президенту США Дональду Трампу опубликовать налоговую декларацию. Об этом пишет РИА "Новости".

Аналогичные акции прошли по всей стране и за ее пределами. Так называемый "Налоговый марш" проходит во многих крупнейших городах США, а также запланированы в Европе, Японии и Новой Зеландии.

В Нью-Йорке эта акция стала одной из самых многочисленных. Марш стартовал в Брайант-парке, где собрались порядка пяти тысяч человек.