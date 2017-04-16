Фото: pravmir.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Великую субботу перед Пасхой освятил в храме Христа Спасителя огромный праздничный кулич, который весит полторы тонны, пишет РИА "Новости".
В Великую субботу предстоятель РПЦ совершил вечерню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя и освятил "Корзину доброты" , в которой лежали яйца, раскрашенные воспитанниками детских домов.
Гигантский кулич собрали и украсили верующие у храма Христа Спасителя. Он состоит из семи частей. Патриарх Кирилл поблагодарил организаторов акции и напутствовал молодежь, отметив, что "самое главное, чтобы в сердце всегда была доброта".
Комментарии
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Толпа людей лишенных знаний о том во что они верят и называющих этот кровавый праздник, светлым.
На Пасху многие верующие депутаты совершают паломничество в святые для любого депутата места - Майами , Ниццу, Лондон.
Все бывшие коммунисты-безбожники, чиновники-взяточники, мошенники и воры, вдруг в Пасху становятся религиозными. Стоят со свечками в храме.
Министерство обороны России сообщило, что доставит российским военнослужащим, находящимся в Сирии, несколько тысяч пасхальных куличей. Как сообщает «Интерфакс», куличи для военных освятит лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«В канун христианского праздника Светлого Христова Воскресения 15 апреля в Храме Христа Спасителя Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит несколько тысяч куличей, которые будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии», — цитирует агентство представителей Минобороны.