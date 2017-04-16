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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Великую субботу перед Пасхой освятил в храме Христа Спасителя огромный праздничный кулич, который весит полторы тонны, пишет РИА "Новости".

В Великую субботу предстоятель РПЦ совершил вечерню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя и освятил "Корзину доброты" , в которой лежали яйца, раскрашенные воспитанниками детских домов.

Гигантский кулич собрали и украсили верующие у храма Христа Спасителя. Он состоит из семи частей. Патриарх Кирилл поблагодарил организаторов акции и напутствовал молодежь, отметив, что "самое главное, чтобы в сердце всегда была доброта".