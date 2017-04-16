Фото: pravmir.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Великую субботу перед Пасхой освятил в храме Христа Спасителя огромный праздничный кулич, который весит полторы тонны, пишет РИА "Новости".
В Великую субботу предстоятель РПЦ совершил вечерню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя и освятил "Корзину доброты" , в которой лежали яйца, раскрашенные воспитанниками детских домов.
Гигантский кулич собрали и украсили верующие у храма Христа Спасителя. Он состоит из семи частей. Патриарх Кирилл поблагодарил организаторов акции и напутствовал молодежь, отметив, что "самое главное, чтобы в сердце всегда была доброта".
Комментарии
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Не говори...
Толпа людей лишенных знаний о том во что они верят и называющих этот кровавый праздник, светлым.