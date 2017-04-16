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Кандидат в президенты Франции и экс-министр экономики Эммануэль Макрон дал интервью журналу Jeune Afrique, в котором рассказал о своем желании заставить президента России Владимира Путина уважать его. Об этом пишет "РБК".
Также в интервью он отметил, что его ничего не связывает с Россией.
"У России есть великий народ, великая культура и история. Мы часто были союзниками, в том числе во времена СССР. Однако на сегодняшний день нет никаких причин позволять России нарушать нормы международного права", — отметил политик.
Комментарии
... сказал клоп, питающийся лягушками
Ещё один пьяный заяц...
А ведь заставит...
Наивный, как можно заставить уважать хлопца, который не уважает никого, ни население своей страны, ни бывшую жену. Все попытки приведут лишь к глумлению и ненависти...
а силенок то хватит?не лопнет от натуги
Вообще то в некоторых источниках написано,что Макрон добъется уважение Путина,что согласитесь не совсем одно и тоже.Между надеждой и самоуверенностью,в данном случае-пропасть.А ведь как заголосили!Каждый понимал и понимает,что его политическая карьера напрямую зависит от отношений и к Путину,и с Путиным!А еще недавно демонстративно выёживались,не сядем за одним столом,не встанем рядом для селфи....То-то!
Об этом он рассказал в интервью журналу Jeune Afrique.
По словам Макрона, он может добиться уважения Путина, поскольку его ничего не связывает с Россией.
«У России есть великий народ, великая культура и история. Мы часто были союзниками, в том числе во времена СССР. Однако на сегодняшний день нет никаких причин позволять России нарушать нормы международного права», — сказал кандидат в президенты Франции.
Он заявил, что при победе «очень прямо и точно» дал бы Путину понять, что он готов возобновить диалог с требованием урегулировать конфликты в Сирии и на Украине. Он пообещал «внимательно следить за защитой общих принципов», но отказался «идти на уступки».
«Если Россия будет выполнять свои обязательства, тогда мы постепенно будем отменять европейские санкции, и совместно с Германией будем налаживать политическое партнерство с Евросоюзом», — сказал бывший министр экономики Франции.​​
Говоря об отношениях с США, Макрон заявил, что Вашингтон и Париж связывают «более двух веков дружбы». В случае победы он пообещал донести до американского президента Дональда Трампа свои интересы в существовании сильной Европы во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Макрон заявил о намерении продолжать совместную координацию сил, в том числе по борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России).
Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/15/04/2017/58f2652d9a7947649b48dcc2?from=main
Обычное предвыборное бла-бла-бла....
Это тот который на бабушке женился))
который на бабушке женился это Галкин
16.04.2017 11:59 - гость -
У них там сейчас ничего не разберешь.Вдруг может выясниться,что и не на бабушке,а на...дедушке.Потом то конечно окажется,что француз правильный,но как в том анекдоте про ложечки...У них такая дрянь вошла в моду.Чтоб им Стросс Кан всю жизнь снился.
Попутал легушатник гопоту кремлёвскую с великим народом
"Вашингтон и Париж связывают «более двух веков дружбы». Так США всего лишь чуть более этих двух веков и макаронники с ними дружили чтобы не лишиться своих канадских колоний. Последним адекватным политиком пытавшимся объяснить США кто они там есть был Де Голь, но закончилось это студенческими бунтами, финансированными америкосами и уходом Де Голя. А общее впечатление о Макроне: очередной подлизывающий у американцев гейропейский политик.
Чё вам вообще нужно от Путина, это старый дед