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Кандидат в президенты Франции и экс-министр экономики Эммануэль Макрон дал интервью журналу Jeune Afrique, в котором рассказал о своем желании заставить президента России Владимира Путина уважать его. Об этом пишет "РБК".

Также в интервью он отметил, что его ничего не связывает с Россией.

"У России есть великий народ, великая культура и история. Мы часто были союзниками, в том числе во времена СССР. Однако на сегодняшний день нет никаких причин позволять России нарушать нормы международного права", — отметил политик.

