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Кандидат в президенты Франции и экс-министр экономики Эммануэль Макрон дал интервью журналу Jeune Afrique, в котором рассказал о своем желании заставить президента России Владимира Путина уважать его. Об этом пишет "РБК".
Также в интервью он отметил, что его ничего не связывает с Россией.
"У России есть великий народ, великая культура и история. Мы часто были союзниками, в том числе во времена СССР. Однако на сегодняшний день нет никаких причин позволять России нарушать нормы международного права", — отметил политик.
Комментарии
... сказал клоп, питающийся лягушками
Ещё один пьяный заяц...
А ведь заставит...
Наивный, как можно заставить уважать хлопца, который не уважает никого, ни население своей страны, ни бывшую жену. Все попытки приведут лишь к глумлению и ненависти...
а силенок то хватит?не лопнет от натуги