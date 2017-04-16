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Сотрудникам правоохранительных органов Берлина удалось предотвратить теракт у здания российского посольства, пишет РИА "Новости".
Как сообщается, теракт был предотвращен в Берлине в "последние секунды". Издание пишет, что силовики арестовали беженца, который планировал устроить атаку.
Задержанному 24 года, он приехал из Марокко. Известно, что он вел переписку в социальных сетях о готовящемся теракте. В сети он общался под несколькими псевдонимами. Отмечается, что он планировал затеряться в толпе во время демонстрации и совершить атаку.
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