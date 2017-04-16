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Доследственная проверка назначена по факту смерти шестилетнего ребенка после падения льдины в прибрежной линии бухты Скрытая на Камчатке, пишет РИА "Новости".

Как сообщается, погибший мальчик вместе со своим девятилетним братом гулял около прибрежной линии в субботу, 15 апреля. Когда шестилетний ребенок был под ледяным "козырьком", который образовался в результате приливов и отливов в бухте, на него упала льдина.

Глыба придавила мальчика, и он умер на месте происшествия. Следователи произвели осмотр места ЧП и не нашли следов преступления. По предварительным данным, мальчик умер от механической асфиксии из-за сдавливания органов грудной клетки.