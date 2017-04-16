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Подтопления талыми водами в частных домах можно избежать. О том, что нужно для этого сделать хозяевам частных домов, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве подчеркивают, что главное – уделить должное внимание уборке внутридворовой территории от снега и льда. Кроме этого, хозяева домовладений должны прочистить сточные каналы, засорение которых почти всегда приводит к подтоплению отдельных домов, частных подворий, низменных участков местности. Главное – нужно помнить, что прилагать усилия нужно до того, как ситуация станет критической.

"Помните о том, что своевременная расчистка стоков, канав, обеспечение беспрепятственного движения талой воде поможет вам уберечь участок, дом, надворные постройки от сырости и избежать связанных с этим проблем", — пишут в МЧС.

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Напомним, в этом году сложнейший паводок ожидается в девяти сибирских регионах, в том числе в Алтайском крае и Республике Алтай. По прогнозам ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173.