Фото: vk.com/barneos22, CamRise

Автолюбители собрались на встречу перед просмотром фильма "Форсаж-8" на парковке ТЦ "Праздничный" в субботу, 15 апреля. Об этом сообщается в паблике Barnaul 22.

"Спасибо всем, кто был сегодня с нами, собрались после суровой зимы на большую тёплую встречу, отдохнули, пообщались, некоторые даже умудрились загореть! Спасибо солнцу за это. Скоро лето и наши встречи будут чаще!",- сказано в посте сообщества.

Напомним, премьера фильма "Форсаж-8" состоялась в четверг, 13 апреля. Фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах города.