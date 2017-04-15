Товарищеский матч по пляжному футболу состоится в Барнауле

15-16 апреля, в столицу Алтайского края приедет делегация национальной мужской сборной команды по пляжному футболу во главе с тренером Михаилом Лихачевым. В составе делегации вратарь Андрей Бухлицкий, защитники Антон Шкарин и Илья Леонов, нападающий Егор Шайков. Подопечные Михаила Лихачева примут участие в товарищеской встрече со сборной Алтайского края по пляжному футболу "Алтай Соккер", также проведут мастер – класс для юных футболистов и всех желающих.

Встреча состоится по адресу ул. Энтузиастов,12 В.