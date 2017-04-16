Фото: rusdialog.ru

Брат Михаила Саакашвили Давид лишен права проживания на Украине. СБУ предписала ему покинуть страну, пишет газета "Известия".

Между тем Михаил Саакашвили уже успел прокомментировать это решение СБУ. Он назвал такое решение "низким".

"Я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину", — написал бывший губернатор Одесской области на своей странице в Facebоok.