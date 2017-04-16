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Новости

Брата Михаила Саакашвили выдворяют из Украины

, ИА "Амител"
Михаил Саакашвили уже успел прокомментировать это решение СБУ

Фото: rusdialog.ru

Брат Михаила Саакашвили Давид лишен права проживания на Украине. СБУ предписала ему покинуть страну, пишет газета "Известия".

Между тем Михаил Саакашвили уже успел прокомментировать это решение СБУ. Он назвал такое решение "низким".

"Я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину", — написал бывший губернатор Одесской области на своей странице в Facebоok.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.04.2017 14:02
- гость -

фошызды.

0  0
16.04.2017 14:23
- гость -

Беги,Мишико,беги!

0  0
16.04.2017 15:32
- гость -

Брата выгнали гниды хохляцкие.

0  0
16.04.2017 15:38
- гость -

Позор! Прогнали как из трамвая...

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