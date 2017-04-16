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Один человек погиб, еще четверо получили травмы в ДТП, произошедшем утром в воскресенье, 16 апреля, на трассе "Бийск – Мартыново – Ельцовка", в 100 м от села Воеводовск Целинного района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщают в ведомстве, водитель на автомобиле ГАЗ-3110 выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль ВАЗ-2111.

В результате ДТП водители обеих машин и два пассажира ВАЗа получили травмы различной степени тяжести. Еще одна пассажирка этой машины скончалась на месте аварии.