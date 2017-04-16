Фото: ria.ru
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России со Светлым Христовым Воскресением. Текст поздравления размещен на официальном сайте Кремля.
"Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несёт в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов", — сказано в поздравлении главы государства.
Также в поздравлении президент обратил внимание на созидательную работу Русской православной церкви и представителей других христианских конфессий.
Отметим, что в пасхальную ночь российский президент посетил ночное богослужение в храме Христа Спасителя и подарил подарок патриарху Кириллу.
Комментарии
И никакого скользкого и мерзкого цинизма!
Ой спасибо. Какие красивые слова. Какой классный у нас президент.
Спасибо дорогой Владимир Владимирович, нам очень приятно, мы ждали Вашего поздравления!
И от Вашего дорогого Дмитрия Анатольевича тоже ждем, и нам тоже будет очень приятно, если он нас поздравит!
Зюганов вроде теперь тоже верующий. Он-то россиян поздравил? А от патриарха Кирилла жду поздравлений с Первомаем.
И никакого лицемерия и лжи!
А когда был членом КПСС и офицером КГБ считал религию "опиумом для народа" и позиционировался как воинствующий атеист. Тогда была выгодна одна позиция, сегодня другая. А основное условие выживания - способность приспосабливаться.