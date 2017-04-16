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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России со Светлым Христовым Воскресением. Текст поздравления размещен на официальном сайте Кремля.

"Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несёт в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов", — сказано в поздравлении главы государства.

Также в поздравлении президент обратил внимание на созидательную работу Русской православной церкви и представителей других христианских конфессий.

Отметим, что в пасхальную ночь российский президент посетил ночное богослужение в храме Христа Спасителя и подарил подарок патриарху Кириллу.