Фото: arhperspectiva.ru

Повышение уровня воды в реке Чапша произошло в населенном пункте Красногорское Красногорского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Повышение уровня реки произошло из-за обильного снеготаяния и дождя. В результате в зоне подтопления находятся 42 приусадебных участка (с населением 113 человек, в том числе 13 детей), подтопленных жилых домов нет.

С последствиями подтопления сейчас борются 68 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек и семь единиц техники.