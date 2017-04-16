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В Белом доме заявили, что во время визита президента США Дональда Трампа в Лондон он намерен прокатиться по городу на золотой карете королевы Елизаветы II. Об этом пишет "Интерфакс".

В Белом доме заметили, что каретная процессия в Лондоне – важный элемент визита. При этом спецслужбы предупреждают, что такая процессия потребует "громадных" мер безопасности.

Получается, что все же если Трамп будет кататься по Лондону в карете, то в этом городе может быть проведена самая крупная за последние годы операция, направленная на безопасность.