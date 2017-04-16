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Посетителей и персонал аэропорта имени Джона Кеннеди эвакуировали в Нью-Йорке после обнаружения в этом здании учебной гранаты. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, подозрительный сверток нашли в комнате таможенной службы. Когда все посетители были эвакуированы, силовики установили, что в свертке лежит учебная граната, которую перевозили для использования на военных учениях.

Эвакуация не привела к задержкам рейсов. Аэропорт продолжил работать в штатном режиме. Сотрудники вернулись на рабочие места.