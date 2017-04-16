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Пасмурную, ветреную и дождливую погоду прогнозируют в Алтайском крае на понедельник, 17 апреля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день пройдут дожди, мокрый снег.

Ночью температура воздуха упадет до +3...+8 градусов, по северо-западу до -1. Днем в понедельник в Алтайском крае столбики термометров поднимутся до +6...+11 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный, ночью 9-14 метров в секунду, местами по югу порывы 17-22, днём 12-17, местами порывы до 19-24 метров в секунду.