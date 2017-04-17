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Алтайский край продолжает придерживаться взвешенной финансовой политики, воздерживаясь от резкого увеличения долговых обязательств.

Согласно данным регионального Минфина, по состоянию на 1 апреля текущего года государственный долг Алтайского края составил 2,493 миллиарда рублей. 2,488 миллиарда рублей выпадают на бюджетные кредиты, еще 4,724 миллиона рублей являют собой государственные гарантии края.

В сравнении с уровнем государственного долга на начало года финансовые обязательства края возросли на 295 миллионов рублей.

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Таким образом, ситуация с госдолгом в крае остается более чем стабильной.

К слову, лидером по размеру государственного долга в Сибири остается Красноярский край с обязательствами на колоссальную сумму – 99,873 миллиарда рублей. У соседней Новосибирской области госдолг составляет 44,487 миллиарда рублей.



