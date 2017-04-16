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Порядка 4,3 миллиона россиян приняли участие в пасхальных богослужениях. Всего на территории России прошло более 11 тысяч богослужений, литургий и крестных ходов. Об этом пишет "Взгляд".

Пасхальные богослужения прошли на территории более семи тысяч населенных пунктов нашей страны. Порядок на торжественных службах обеспечивали 90 тысяч человек, в том числе более 60 тысяч полицейских, более пяти тысяч военнослужащих Росгвардии, 12 тысяч народных дружинников, семь тысяч казаков.

Напомним, православные христиане отмечают Пасху в этом году 16 апреля.