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Ученые из Великобритании приступили к разработке таблеток, которые будут помогать людям справляться с чувством любви после расставания. Об этом пишет портал gazetadaily.ru.

Как пишет издание, специалисты уже занялись разработкой этого лекарства. Авторы проекта уверены, что действие лекарства позволит окончательно заглушить все переживания и душевную боль, которые неизбежно появляются после любых подобных расставаний.

Ученые говорят, что после того, как разработают лекарство от любви, приступят к созданию таблеток с обратным эффектом.