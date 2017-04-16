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Благодатный огонь ночным рейсом на самолете был доставлен в Москву из Иерусалима, а в столичные храмы его впервые доставили поезда столичной подземки, пишет "Российская газета".

На метро Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм святителя Филиппа в Мещанской слободе, храм Преображения Господня в Люберцах и храм Троицы Живоначальной в Останкине.

Как сообщалось ранее, в этом году празднование Пасхи выпало на 16 апреля. В пасхальных богослужениях в России приняли участие более 4,3 млн россиян.