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Красную дорожку длиной 265 метров постелят в Киеве на песенном конкурсе "Евровидение-2017". Эта дорожка станет самой длинной в истории песенного конкурса, пишет портал vistanews.ru

Участники музыкального конкурса будут выступать на сцене в Киеве, которая весит 30 тонн, зрителей разместят на 450-тонных трибунах. 212 тонн декораций организаторы планируют подвесить к потолку.

Также сообщается, что энергозатраты арены равны 7 МВт на полной мощности, из них на освещение уходит 854 000 Вт.

Трибуны смогут разместить семь тысяч зрителей. 50 мест предназначены для людей-инвалидов. На данный момент уже продано около 30 000 билетов, еще около 19 000 забронировано.

Напомним, СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну на три года.