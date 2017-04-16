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Жену президента Сирии Башара Асада Асму могут лишить гражданства Великобритании. С таким прошением в местные правоохранительные органы обратились депутаты британского парламента и проживающие в стране сирийцы, пишет портал utro.ru.
Отметим, что парламентарий Надим Захави назвал жену сирийского президента "частью пропагандистской машины, которая совершает военные преступления".
Отметим, что жена Башара Асада Асма родилась в Лондоне. Помимо гражданства Великобритании, у нее есть и гражданство Сирии.
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