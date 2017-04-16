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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находясь с официальным визитом в Саудовской Аравии, встретилась с королем этой страны. Об этом пишет РИА "Новости".

"Саудовская Аравия является одной из ключевых стран региона. Многоплановое российско-саудовское взаимодействие отвечает интересам народов наших государств, служит делу обеспечения региональной и глобальной стабильности", — отметила председатель Совфеда. РФ.

На встрече стороны обсудили некоторые международные вопросы. Кроме того, они обменялись своим видением ситуации на Ближнем Востоке. Также собеседники высказались за продолжение активного диалога на высшем и высоком уровне.