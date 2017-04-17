Фото: today.kz

Руководство компании Zara, которая входит в испанский холдинг Inditex, подписало контракт с российскими организациями по пошиву одежды и текстиля для дома. Об этом пишет expert.ru.

По расчетам компании, в этом году будет продано товара, произведенного в России, на один миллион рублей. А в скором времени эту цифру хотят увеличить в два раза.

Отметим, что концепция этой марки предлагает модный товар по доступным ценам с быстрым обновлением ассортимента. Много лет одежда этой фирмы занимает лидирующие позиции на мировом и российском рынках.