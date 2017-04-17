Фото: e1.ru
Жительница Свердловской области 21-летняя Полина Попова после победы в конкурсе "Мисс Россия — 2017" дала интервью, в котором рассказала, что Россия — это лучшее место для жизни, для будущего, для семьи и детей. Об этом пишет "ФАН".
Тем не менее на своей странице в Instagram она разместила фото из окна самолета, под которым написала: "Где-то над страной моей мечты", и поставила в конце строки значок американского флага.
На других фотографиях она также признается в любви к Америке.
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Комментарии
И что удивительного! Девушка живет в другой потребительской системе координат!
Америка это нормуль
Но только ты - рыба моей мечты
А чего можно ждать от кукушки?
А чего можно ждать от кукушки?
Наш Сергей Шубенков тоже много чего патриотичного говорил, а в конце концов выбрал флаг "страны мечты". Но после этого опять много сказал патриотичного.... Ну как бы мосты попытался не сжечь....
топографический крeтинизм)
не патриотичная
американ бой уеду с тобой москва прощай
Правильно. Нужно раисянским патриотам вливать в уши то, что им требуется. Но жить надо в хорошей стране.
Да у всех наших чиновников, олигархов, даже у нашего министра иностранных дел дети живут в Америке , Англии и т.д. А с экранов ТВ они для народа нищего клянут Америку. Майями вообще весь русскими заселен
Это ее право! Ведь уровень жизни, законности, а также перспективы на будущее несоизмеримы...
в чем прикол этой новости? вернее чо за шум? омерига для нашей либерастной тусовки тож мечта обетованная, и чо? более того оне еще и через одного паспорта и недвигу там имеют, гранты ихнии грызут тока в путь! вот и гостей10:10 спит и видит как он грин карту получает! ха-ха!
алексу! ну ты как всегда врешь как сивый мерин!
параша- отстой.
17.04.2017 10:20 дед Смотрите, смотрите ! Унылый раисянский папуас-пацреот.