Фото: e1.ru

Жительница Свердловской области 21-летняя Полина Попова после победы в конкурсе "Мисс Россия — 2017" дала интервью, в котором рассказала, что Россия — это лучшее место для жизни, для будущего, для семьи и детей. Об этом пишет "ФАН".

🇺🇸🗽❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Публикация от Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) Фев 10 2017 в 10:38 PST

Тем не менее на своей странице в Instagram она разместила фото из окна самолета, под которым написала: "Где-то над страной моей мечты", и поставила в конце строки значок американского флага.

На других фотографиях она также признается в любви к Америке.

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